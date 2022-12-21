Из Уфы в зону СВО отправился очередной гумконвой

Сегодня утром из Уфы отправился гуманитарный конвой на передовую. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель столичной администрации Ратмир Мавлиев. Теплая одежда, продукты питания, предметы личной гигиены – нужные вещи привозили со всего Башкортостана. Из Янаульского района, к примеру, в зону специальной военной операции отправили четыре машины. Как формировался очередной конвой и какую лепту внесли жители республики?
Из Янаула в единый логистический центр по оказанию помощи мобилизованным и добровольцам Башкортостана приехали два УАЗа и ЗИЛа. Их приобрел предприниматель Айрат Галиханов. С друзьями и родственниками он провел техобслуживание и укомплектовал машины. УАЗы забронировал, а два ЗИЛа переоборудовал под автобани. Вместе с техникой неравнодушные янаульцы отправили солдатам-землякам очередную партию гуманитарной помощи.
На этот раз в составе гуманитарного конвоя выедут два бронированных «Урала», два ЗИЛа, четыре УАЗа, «Патриот» и «Нива» – вся техника, необходимая солдатам на передовой. Отправят и оборудование, которое поможет бороться со средствами наблюдения в зоне проведения специальной военной операции. О необходимости его поставки попросили сами бойцы.
Свою лепту в формировании гумконвоя для башкирских добровольческих отрядов внесли многие, в том числе и родственники бойцов. Ольга уже третий раз отправляет посылку мужу. Её супруг в составе батальона им. Шаймуратова служит на протяжении шести месяцев.
Работа по помощи военнослужащим давно стала системной. Родственники бойцов батальонов Шаймуратова и Доставалова каждый раз убеждаются, что солдаты обеспечены всеми необходимыми вещами.