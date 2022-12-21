Из Уфы в зону СВО отправился очередной гумконвой

Сегодня утром из Уфы отправился гуманитарный конвой на передовую. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель столичной администрации Ратмир Мавлиев. Теплая одежда, продукты питания, предметы личной гигиены – нужные вещи привозили со всего Башкортостана. Из Янаульского района, к примеру, в зону специальной военной операции отправили четыре машины. Как формировался очередной конвой и какую лепту внесли жители республики?

Из Янаула в единый логистический центр по оказанию помощи мобилизованным и добровольцам Башкортостана приехали два УАЗа и ЗИЛа. Их приобрел предприниматель Айрат Галиханов. С друзьями и родственниками он провел техобслуживание и укомплектовал машины. УАЗы забронировал, а два ЗИЛа переоборудовал под автобани. Вместе с техникой неравнодушные янаульцы отправили солдатам-землякам очередную партию гуманитарной помощи.

Хотелось помочь нашим ребятам в тяжелых полевых условиях. Мы тут находимся в тепле, дома у себя, а они в окопах, блиндажах. Чтобы принести им хоть какое-то тепло нашего Башкортостана, организовали вот такие бани. Айрат Галиханов, предприниматель

На этот раз в составе гуманитарного конвоя выедут два бронированных «Урала», два ЗИЛа, четыре УАЗа, «Патриот» и «Нива» – вся техника, необходимая солдатам на передовой. Отправят и оборудование, которое поможет бороться со средствами наблюдения в зоне проведения специальной военной операции. О необходимости его поставки попросили сами бойцы.

Коллеги из администрации подсказали, что это нужное, необходимое. Мы поэтому собрались и решили сделать такую нужную посылку для наших ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Всем здоровья, удачи, успехов. Станислав Морилов, управляющий отделением банка

Этот конвой больше сделан упор на личные вещи, потому что будет актуально получить весточку от семьи в канун Нового года и теплые слова прочитать. И, конечно же, это и техника, и печки-буржуйки, которые им так необходимы, это и дизель-генераторы, и бензогенераторы. Все, что ребята просили, скомплектовали и отвозим. Еще нужно отметить, везем достаточное количество лекарств. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан

Свою лепту в формировании гумконвоя для башкирских добровольческих отрядов внесли многие, в том числе и родственники бойцов. Ольга уже третий раз отправляет посылку мужу. Её супруг в составе батальона им. Шаймуратова служит на протяжении шести месяцев.

Нашим ребятам я желаю крепкого здоровья, не падать духом, сил, терпения и прийти домой. Скорейшего вам возвращения домой с победой и с наступающим Новым годом. Помните, что вас дома ждут ваши близкие. Ольга