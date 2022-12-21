Глава Башкирии вручил ключи от 56 новых школьных автобусов

Всего за последние три года школьный автопарк Башкирии пополнили 378 автобусов, 112 из них – за счет бюджета республики и 266 благодаря федеральной поддержке. В январе-марте следующего года республика за счет средств федерального бюджета получит еще 45 автобусов марки ГАЗ.