Глава Башкирии вручил ключи от 56 новых школьных автобусов

Сегодня, 21 декабря, Глава Башкирии торжественно вручил директорам учебных учреждений ключи от 56 новых школьных автобусов.
На приобретение нового транспорта для школ из федерального бюджета было выделено 170,6 млн рублей. На закупку 20 автобусов из регионального бюджета было выделено 79,5 млн рублей.
Всего за последние три года школьный автопарк Башкирии пополнили 378 автобусов, 112 из них – за счет бюджета республики и 266 благодаря федеральной поддержке. В январе-марте следующего года республика за счет средств федерального бюджета получит еще 45 автобусов марки ГАЗ.
Фото: ИА Башинформ.