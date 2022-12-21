В Башкирии с 1 января сумма сертификата на газ увеличится до 100 тысяч рублей

В Новом году из бюджета республики на эти цели планируют направить 219 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель премьер-министра правительства – министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова в ходе прошедшего накануне на БСТ брифинга. 

Уже имеющимся категориям получателей сертификатов добавились еще участники специальной военной операции и их семьи.

Разный номинал действует на сегодня: 75 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Но в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по догазификации наших населенных пунктов с 1 января 2023 года номинал сертификата на газификацию будет составлять 100 тысяч рублей. Плюс ко всему мы эту меру распространяем на семьи участников СВО.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан
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