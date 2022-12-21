В Башкирии с 1 января сумма сертификата на газ увеличится до 100 тысяч рублей
В Новом году из бюджета республики на эти цели
планируют направить 219 миллионов рублей. Об этом
заявила заместитель премьер-министра правительства – министр финансов
Республики Башкортостан Лира Игтисамова в ходе прошедшего накануне на БСТ
брифинга.
Уже имеющимся категориям получателей сертификатов добавились еще участники специальной военной операции и их семьи.
Разный
номинал действует на сегодня: 75 тысяч рублей и 100 тысяч рублей. Но в
соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по догазификации наших
населенных пунктов с 1 января 2023 года номинал сертификата на газификацию
будет составлять 100 тысяч рублей. Плюс ко всему мы эту меру распространяем на
семьи участников СВО.
Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан