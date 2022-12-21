В Уфе зарплаты местных жителей к 2025 году могут достигнуть 77 тысяч рублей

– По крупных и средним предприятиям и организациям за январь-сентябрь 2022 года среднемесячная зарплата возросла на 11,4% и составила 62,3 тыс. рублей. Размер зарплаты к концу 2022 году составит почти 63 тыс. рублей, – рассказал Дамир Галиуллин.