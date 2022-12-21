В Уфе зарплаты местных жителей к 2025 году могут достигнуть 77 тысяч рублей

В Уфе на заседании Горсовета прогнозировали постепенное увеличение средней зарплаты в башкирской столице. По словам заместителя главы администрации города Дамира Галиуллина, к 2025 году средняя зарплата в городе составит 77,1 тыс. рублей.
– По крупных и средним предприятиям и организациям за январь-сентябрь 2022 года среднемесячная зарплата возросла на 11,4% и составила 62,3 тыс. рублей. Размер зарплаты к концу 2022 году составит почти 63 тыс. рублей, – рассказал Дамир Галиуллин.
В будущем прогнозируется рост зарплат в пределах 5-9%: в 2023 году – 67,3 тыс. рублей, в 2024 – 72 тыс. рублей, а в 2025 – 77,1 тыс. рублей. Ранее статистика Башстата рассказала, что средняя зарплата по Башкирии составляет 48,6 тыс. рублей.