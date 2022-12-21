В Уфе прошел форум молодых семей

Ежегодное мероприятие, собирающее на одной площадке участников и руководителей клубов молодых семей, специалистов органов молодежной политики. Родители имели возможность пообщаться друг с другом и посетить лекции профессионалов. Также состоялось награждение семей-победителей республиканского конкурса.

Папа – шахтер, мама – воспитатель, дети – активисты. Видеопрезентация о семье – это ее история, традиции и ценности. Для Трофимовых дебютное участие в конкурсе оказалось сразу успешным. Жюри оценило их профайл – семья прошла в финал.

Самое главное – уважать друг друга, любить мужа и детей. Юлия Трофимова

Конкурс «Семья – опора государства» расширил в этом году свою географию. Участие в нем приняли родители и дети со всей республики. Активные, дружные и гармоничные – финалистов собрали на одной площадке. На местах семьям помогают клубы молодых семей, они организованы в каждом муниципалитете. Их работа заключается в том, чтобы стать правой рукой ячейки общества с пока небольшим стажем.

Клуб в соцсетях вели, подписчиков с 500 – 1000 стало. За этот Год семьи постоянно участвующие в наших мероприятиях. Участников клуба было 62, стало 89. Ольга Зайдуллина, социальный педагог молодёжного центра г. Белорецка

Форум молодых семей – ежегодный. Пока дети рисуют и создают открытки к Новому году, родители слушают лекцию о том, как воспитать их успешными. Коммуникация с психологом проходит в режиме вопрос – ответ.

Хорошие и плохие события переживаются вместе. Мы вместе с семьями, одной командой. Одной республикой. Мы со всем справимся. Семья – опора всего. Яна Гайдук, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике