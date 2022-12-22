В Уфе скверу на бульваре Славы присвоили имя Мусы Гареева

Обновленный бульвар предусматривает пешеходную площадь, тротуары и широкие пешеходные дорожки, детские качели, спорт-зону, стритфуд-киоски. По обе стороны, во дворах, установят детскую и спортивную площадки. За порядком будут следить с помощью 27 видеокамер, предполагается установка 57 скамеек, высадка 10 лип и 2900 кустарников, укладка более 4,5 тысячи кв. м газона, уточнили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Уфы.