В Башкирии ночное небо озарит звездопад

Жители Башкирии могут стать свидетелями звездопада в самые длинные ночи года – с 17 по 26 декабря. Об этом сообщают представители Уфимского планетария.
Земля проходит через рой мелких частиц, сброшенных кометой 8Р/Tuttle при её периодических приближениях к Солнцу. Эти частицы образуют метеорный поток Урсиды, максимум действия которого приходится на 22-23 декабря. В этом году поток достигнет пика активности около трех часов ночи 23 декабря, и поскольку это ночь новолуния, то Луна не помешает наблюдению.
Урсиды - слабый метеорный поток, дающий в максимуме 10-15 метеоров в час. И хотя обычно Урсиды не очень активны, несколько раз наблюдались всплески их активности. Например, в 1945 году в максимуме действия Урсид наблюдалось до 170 метеоров в час, в 1986 году- до 100 метеоров, а в 1993 году – до 150 метеоров в час. Метеоры потока средне-медленные, они влетают в атмосферу Земли со скоростью 32 км в сек.
Урсиды можно наблюдать всю ночь: с наступлением темноты и до рассвета, поскольку созвездие Малой Медведицы является у нас незаходящим, и радиант потока всегда находится над горизонтом, поднимаясь под утро высоко в небо.
Фото: Уфимский планетарий.