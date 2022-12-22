В Башкирии ночное небо озарит звездопад

Урсиды - слабый метеорный поток, дающий в максимуме 10-15 метеоров в час. И хотя обычно Урсиды не очень активны, несколько раз наблюдались всплески их активности. Например, в 1945 году в максимуме действия Урсид наблюдалось до 170 метеоров в час, в 1986 году- до 100 метеоров, а в 1993 году – до 150 метеоров в час. Метеоры потока средне-медленные, они влетают в атмосферу Земли со скоростью 32 км в сек.