В Башкирию из-за сезонных заболеваний постепенно возвращается масочный режим

В Башкирию возвращается масочный режим. Это связано с резким ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю прирост составил 28,8%.
Из-за напряженной эпидемиологической ситуации Управление Роспотребнадзора по Башкирии выдало предписание о проведении дополнительных противоэпидемиологических мероприятий.
Органам исполнительной власти поручено усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками острого респираторного заболевания, увеличить кратность дезинфекционных мероприятий и режима проветривания.
В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения введён масочный режим, ограничен допуск посетителей к пациентам, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, за исключением лиц, осуществляющих уход за тяжёлыми и лежачими пациентами.
В общеобразовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа, ОРИ и COVID-19 20% и более детей — руководители образовательных организаций самостоятельно принимают решения о приостановлении учебного процесса.