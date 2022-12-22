В Башкирию из-за сезонных заболеваний постепенно возвращается масочный режим

В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения введён масочный режим, ограничен допуск посетителей к пациентам, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, за исключением лиц, осуществляющих уход за тяжёлыми и лежачими пациентами.