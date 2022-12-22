Эпос «Урал-батыр» планируют ввести в школьные программы с системным обучением башкирскому языку

В республике планируют ввести эпос «Урал-батыр» в школьные программы с системным обучением башкирскому языку. Об этом говорили на круглом столе в БГПУ.

Также ученые, исследователи, общественные деятели обсудили вопросы, связанные с дальнейшим изучением, продвижением героического повествования в общественную жизнь и науку – каждый год проводить Дни народного эпоса, а в будущем – сделать в формате декады. На театральных сценах будут идти постановки образцов эпоса, такие как «Акбузат», «Кара-юрга», «Алпамыша», «Заятуляк и Хыухылыу».

