Эпос «Урал-батыр» планируют ввести в школьные программы с системным обучением башкирскому языку

В республике планируют ввести эпос «Урал-батыр» в школьные программы с системным обучением башкирскому языку. Об этом говорили на круглом столе в БГПУ. 

Также ученые, исследователи, общественные деятели обсудили вопросы, связанные с дальнейшим изучением, продвижением героического повествования в общественную жизнь и науку – каждый год проводить Дни народного эпоса, а в будущем – сделать в формате декады. На театральных сценах будут идти постановки образцов эпоса, такие как «Акбузат», «Кара-юрга», «Алпамыша», «Заятуляк и Хыухылыу».

 Это древнейший текст, который питал также эпосы кыргызского народа, алтайского, казахского. И мы об этом уже утверждаем, аргументируем уже давно. И с этим соглашается весь научный мир.

Розалия Султангареева, руководитель научно-исследовательского Центра башкирского фольклора БГПУ им. М. Акмуллы
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