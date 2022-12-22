В Уфе капитально отремонтируют мост в Шакше

Специалисты уже ведут подготовительные работы к проведению конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ, которые планируется объявить в начале следующего года. На мосту необходима замена всех балочных пролетных строений правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические, а также опорных частей и деформационных швов и конструктивных элементов устоев моста.