В Уфе капитально отремонтируют мост в Шакше

В Уфе будет капитально отремонтирован мост в Шакше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Мост был введен в эксплуатацию в 1984 году. В 2023-2024 годах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» мост будет капитально отремонтирован.
Специалисты уже ведут подготовительные работы к проведению конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ, которые планируется объявить в начале следующего года. На мосту необходима замена всех балочных пролетных строений правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические, а также опорных частей и деформационных швов и конструктивных элементов устоев моста.
Отмечено, что во время работ движение по мосту будет частично перекрываться.
Фото: администрация г. Уфы.