В Башкирии дороги от снега расчищают почти тысяча машин

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия – метель и сильный снегопад. Дорожные службы республики перешли на усиленный режим работы.

Расчистку республиканских, межмуниципальных и местных дорог обеспечивают 754 единицы техники и 271 комбинированная дорожная машина. Снег вывозят оборудованные скоростными отвалами дорожные машины, трактора, грейдеры, погрузчики и другая техника.