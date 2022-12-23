В Башкирии дороги от снега расчищают почти тысяча машин

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия – метель и сильный снегопад. Дорожные службы республики перешли на усиленный режим работы.
Расчистку республиканских, межмуниципальных и местных дорог обеспечивают 754 единицы техники и 271 комбинированная дорожная машина. Снег вывозят оборудованные скоростными отвалами дорожные машины, трактора, грейдеры, погрузчики и другая техника.
Всего за прошедшие сутки использовано 2771 тонн песчано-соляной смеси. На особом контроле – подъемы, спуски, мосты и путепроводы.
Фото: министерство транспорта РБ.