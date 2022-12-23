В Уфе члены Общественной палаты проверили безопасность перехода вблизи коррекционной школы

Члены Общественной палаты Рита Некрасова и Булат Сафин проверили безопасность пешеходных  переходов у уфимской коррекционной школы №28 для слепых и слабовидящих детей. Путь к ней оказался небезопасным: снег не чистят, скользко, мешают кусты, лестницы разбиты, машины припаркованы на тротуарах.

Испытания для незрячих детей начинаются с остановок общественного транспорта со стороны улиц Менделеева, Бакалинской, Злобина и Акназарова. Без сопровождения родителей невозможно пройти многие участки. В коррекционной школе обучаются 205 детей. Их родители хотят, чтобы ребятам создали безбарьерные условия возле учебного учреждения.

Когда в школу шел, поскользнулся и упал. Папа не успел меня удержать. Ушиб ноги было. При переходе дороги машина чуть не сбила его. Он с тростью идет, они близко к трости проехали. И такая ситуация может быть, что они собьют его, если он один будет идти. Поэтому нам очень страшно отпускать детей одних. Скользко, пешеходный переход не пропускают. Вот вся наша проблема.    

Рамзан и Резеда Нуртдиновы

Выложенные тактильные плитки, на которые ориентируются школьники, покрыты льдом. Члены Общественной палаты сами убедились в этом. Булат Сафин отметил, что необходимо поставить ограждения проезжей части дороги, чтобы учащиеся не сошли с обочины в сторону движения автомобилей. К рейду присоединился и представитель администрации Советского района Уфы.

Ограждения проезжей части были установлены в прошлом месяце по улице Менделеева возле домов №149 и №153. В ночную смену силами МБУ «Служба по благоустройству Советского района» в количестве 45 единиц техники и 10 дорожных рабочих производились работы по очистке улично-дорожной сети, по обработке и очистке тротуаров. Все предложения, обращения, которые сегодня поступили  в ходе встречи, взяты на контроль администрацией Советского района и будут отработаны.

Ришат Исмагилов, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района г. Уфы
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