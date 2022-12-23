В Уфе члены Общественной палаты проверили безопасность перехода вблизи коррекционной школы

Когда в школу шел, поскользнулся и упал. Папа не успел меня удержать. Ушиб ноги было. При переходе дороги машина чуть не сбила его. Он с тростью идет, они близко к трости проехали. И такая ситуация может быть, что они собьют его, если он один будет идти. Поэтому нам очень страшно отпускать детей одних. Скользко, пешеходный переход не пропускают. Вот вся наша проблема.

Рамзан и Резеда Нуртдиновы