В Уфе члены Общественной палаты проверили безопасность перехода вблизи коррекционной школы

Члены Общественной палаты Рита Некрасова
и Булат Сафин проверили безопасность пешеходных переходов у уфимской коррекционной
школы №28 для слепых и слабовидящих детей. Путь к ней оказался небезопасным:
снег не чистят, скользко, мешают кусты, лестницы разбиты, машины припаркованы
на тротуарах.
Испытания для незрячих детей начинаются с остановок
общественного транспорта со стороны улиц Менделеева, Бакалинской, Злобина и
Акназарова. Без сопровождения родителей невозможно пройти многие участки. В
коррекционной школе обучаются 205 детей. Их родители хотят, чтобы ребятам
создали безбарьерные условия возле учебного учреждения.
Когда
в школу шел, поскользнулся и упал. Папа не успел меня удержать. Ушиб ноги было.
При переходе дороги машина чуть не сбила его. Он с тростью идет, они близко к
трости проехали. И такая ситуация может быть, что они собьют его, если он один
будет идти. Поэтому нам очень страшно отпускать детей одних. Скользко,
пешеходный переход не пропускают. Вот вся наша проблема. Рамзан и Резеда Нуртдиновы
Выложенные тактильные плитки, на которые
ориентируются школьники, покрыты льдом. Члены Общественной палаты сами
убедились в этом. Булат Сафин отметил, что необходимо поставить ограждения
проезжей части дороги, чтобы учащиеся не сошли с обочины в сторону движения
автомобилей. К рейду присоединился и представитель администрации Советского
района Уфы.
Ограждения
проезжей части были установлены в прошлом месяце по улице Менделеева возле
домов №149 и №153. В ночную смену силами МБУ «Служба по благоустройству
Советского района» в количестве 45 единиц техники и 10 дорожных рабочих
производились работы по очистке улично-дорожной сети, по обработке и очистке
тротуаров. Все предложения, обращения, которые сегодня поступили в ходе встречи, взяты на контроль администрацией
Советского района и будут отработаны.Ришат Исмагилов, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района г. Уфы