В Уфе пробили насквозь южный тоннель Восточного выезда

Южный тоннель Восточного выезда раскрыли на полное сечение. Проще говоря, пробили насквозь от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы. Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.
Он отметил, что еще полгода назад строители завершили проходку северного тоннеля. Теперь рабочие смогут трудиться еще быстрее – материалы и оборудование можно доставлять насквозь. В целом реализация проекта идет с опережением графика. К концу года техническая готовность Восточного выезда достигнет 58%. А в январе пролетные строения моста через Уфу достигнут крайней опоры, тем самым соединив два берега.
Накануне в ходе большого интервью Радий Хабиров рассказал, что заморозка проекта, реализуемого с 90-х годов, обходилась бюджету ежегодно в сотни миллионов рублей. Чтобы вновь возобновить стройку, управленческая команда проделала большую документарную работу.