В Уфе пробили насквозь южный тоннель Восточного выезда

Южный тоннель Восточного выезда раскрыли на полное сечение. Проще говоря, пробили насквозь от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы. Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

Он отметил, что еще полгода назад строители завершили проходку северного тоннеля. Теперь рабочие смогут трудиться еще быстрее – материалы и оборудование можно доставлять насквозь. В целом реализация проекта идет с  опережением графика. К концу года техническая готовность Восточного выезда достигнет 58%. А в  январе пролетные строения моста через Уфу достигнут крайней опоры, тем самым соединив два берега.

Накануне в ходе большого интервью Радий Хабиров рассказал, что заморозка проекта, реализуемого с 90-х годов, обходилась бюджету ежегодно в сотни миллионов рублей. Чтобы вновь возобновить стройку, управленческая команда проделала большую документарную работу.

В какой-то момент мы были в патовой ситуации. А если останавливать стройку – речь уже о миллиардах. Дай бог, мы вместе запустим этот проект. Он нужен для уфимцев, он нужен для республики. Это вообще пример того, какие красивые и, я бы сказал, элегантные дорожные проекты можно делать у нас в Башкортостане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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