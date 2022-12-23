В Уфе пробили насквозь южный тоннель Восточного выезда

В какой-то момент мы были в патовой ситуации. А если останавливать стройку – речь уже о миллиардах. Дай бог, мы вместе запустим этот проект. Он нужен для уфимцев, он нужен для республики. Это вообще пример того, какие красивые и, я бы сказал, элегантные дорожные проекты можно делать у нас в Башкортостане.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан