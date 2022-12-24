В России введут академкурс по основам российской государственности

В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности.

Владимир Путин, Президент РФ