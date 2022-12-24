В России введут академкурс по основам российской государственности

В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили о введении в стране академического курса по основам российской государственности. Об этом говорил Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу «О реализации молодежной политики в современных условиях».

Фото №1 - В России введут академкурс по основам российской государственности

Отмечено, что академический курс будет вводиться для того, чтобы дать опору в виде достоверных знаний молодым людям. Также Президент особенно подчернил значимость содержательного наполнения молодежных проектов.

В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности.

Владимир Путин, Президент РФ

По мнению главы государства, важную роль сегодня также играют и флагманские проекты сферы просвещения, которые в течение двух лет проводятся обществом «Знание».

Рассчитываю, что в ходе этой работы, ее продолжения юноши и девушки будут также узнавать о наших легендарных людях: инженерах, конструкторах, ученых – о таких, как Королев, Курчатов, Вавилов и многие, многие другие, чьи открытия и изобретения обеспечили на протяжении очень многих лет лидерство нашей страны на важнейших направлениях развития.

Владимир Путин, Президент РФ

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

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