В России введут академкурс по основам российской государственности
В
пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили о введении в стране академического
курса по основам российской государственности. Об этом говорил Президент России
Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу «О реализации молодежной
политики в современных условиях».
Отмечено,
что академический курс будет вводиться для того, чтобы дать опору в виде
достоверных знаний молодым людям. Также Президент особенно подчернил значимость
содержательного наполнения молодежных проектов.
В связи с известными событиями геополитического характера молодежь
попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении.
Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо
острый характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде
достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные
процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской
государственности.
Владимир Путин, Президент РФ
По мнению главы государства, важную роль сегодня также играют и
флагманские проекты сферы просвещения, которые в течение двух лет проводятся
обществом «Знание».
Рассчитываю, что в ходе этой работы, ее продолжения юноши и
девушки будут также узнавать о наших легендарных людях: инженерах,
конструкторах, ученых – о таких, как Королев, Курчатов, Вавилов и многие,
многие другие, чьи открытия и изобретения обеспечили на протяжении очень многих
лет лидерство нашей страны на важнейших направлениях развития.