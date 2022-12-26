В Академии наук Башкирии чествовали династии

Академия наук Башкирии провела мероприятие в рамках проекта «Живое наследие памяти» и 300-летия РАН. Его посвятили выдающимся ученым и их семейным династиям.

Исмагиловы, Амирхановы, Лазаревы-Плечевы – про них знают и за пределами Башкортостана. Такую встречу организовывают второй год подряд, чтобы молодое поколение знало о знаковых ученых и их достижениях в области науки и техники.