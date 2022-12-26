В Академии наук Башкирии чествовали династии

Академия наук Башкирии провела мероприятие в рамках проекта «Живое наследие памяти» и 300-летия РАН. Его посвятили выдающимся ученым и их семейным династиям.

Исмагиловы, Амирхановы, Лазаревы-Плечевы – про них знают и за пределами Башкортостана. Такую встречу организовывают второй год подряд, чтобы молодое поколение знало о знаковых ученых и их достижениях в области науки и техники.

Рафаэль Исмагилов – известный селекционер, создал свою научную школу. Под его руководством защитились 33 кандидата и четыре доктора наук.

Такое количество знаменитых и знаковых ученых в республике, что, я думаю, у нас работы на ближайшее десятилетие точно хватит. Будем проводить это мероприятие ежегодно.

Камиль Рамазанов, президент Академии наук Республики Башкортостан
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