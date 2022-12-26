В Башкирии открылся десятый офис центра «Мой бизнес»

Офис работает по принципу «единого окна». Там желающие открыть свое дело и уже действующие предприниматели могут узнать о видах государственной поддержки. Специалисты помогут зарегистрировать ООО или ИП, проконсультируют по открытию счетов, работе с банками, получению кредитов, подбору помещений.