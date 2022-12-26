Жителей Башкирии ожидают уникальные события в небе перед 2023 годом

Проще всего отыскать Венеру, она очень яркая (-3.9 m звездной величины) и видна на фоне зари. А вот чтобы увидеть Меркурий, возможно, понадобится бинокль, поскольку Меркурий не такой яркий — его звездная величина +0.5 m, и его труднее отыскать на фоне ещё достаточно светлого неба. Он расположится немного выше и правее Венеры — их будет разделять расстояние в полтора градуса, т. е. между ними можно было бы поместить три полных Луны.

Уфимский планетарий