Жителей Башкирии ожидают уникальные события в небе перед 2023 годом

В Уфимском планетарии рассказали, что жителей Башкирии перед 2023 годом ждут уникальные астрономические события. Два удивительных явления ожидаются 29 декабря.
С наступлением темноты на юге высоко над горизонтом в Рыбах встретятся два самых ярких светила ночного неба – Юпитер и Луна. Луна, в фазе первой четверти, будет выглядеть половинкой диска. Юпитер – это очень яркая звезда над Луной. Их можно наблюдать до полуночи, они зайдут за горизонт в час ночи.
Вечером после захода Солнца недалеко друг от друга в созвездии Стрельца будут видны Венера и Меркурий. Но чтобы их увидеть, нужен безоблачный открытый горизонт в направлении на юго-запад, поскольку планеты видны низко над горизонтом на высоте всего 3-5 градусов на фоне зари.
Планеты видны непродолжительное время и заходят уже после шести вечера — почти через полтора часа после захода Солнца.
Фото: Уфимский планетарий.