Жителей Башкирии ожидают уникальные события в небе перед 2023 годом

В Уфимском планетарии рассказали, что жителей Башкирии перед 2023 годом ждут уникальные астрономические события. Два удивительных явления ожидаются 29 декабря.

Фото №1 - Жителей Башкирии ожидают уникальные события в небе перед 2023 годом

С наступлением темноты на юге высоко над горизонтом в Рыбах встретятся два самых ярких светила ночного неба – Юпитер и Луна. Луна, в фазе первой четверти, будет выглядеть половинкой диска. Юпитер – это очень яркая звезда над Луной. Их можно наблюдать до полуночи, они зайдут за горизонт в час ночи.

Вечером после захода Солнца недалеко друг от друга в созвездии Стрельца будут видны Венера и Меркурий. Но чтобы их увидеть, нужен безоблачный открытый горизонт в направлении на юго-запад, поскольку планеты видны низко над горизонтом на высоте всего 3-5 градусов на фоне зари.

Проще всего отыскать Венеру, она очень яркая (-3.9 m звездной величины) и видна на фоне зари. А вот чтобы увидеть Меркурий, возможно, понадобится бинокль, поскольку Меркурий не такой яркий — его звездная величина +0.5 m, и его труднее отыскать на фоне ещё достаточно светлого неба. Он расположится немного выше и правее Венеры — их будет разделять расстояние в полтора градуса, т. е. между ними можно было бы поместить три полных Луны.

Уфимский планетарий 

Планеты видны непродолжительное время и заходят уже после шести вечера — почти через полтора часа после захода Солнца.

Фото: Уфимский планетарий. 

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