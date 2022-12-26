В Башкирии стало больше мусороуборочной техники

В Башкирии увеличилось количество мусороуборочной техники. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов. 

Фото №1 - В Башкирии стало больше мусороуборочной техники

По словам министра, в этом году количество техники выросло на 18 единиц по сравнению с прошлым годом. Всего для вывоза ТКО в Новый год задействуют пятьсот двенадцать единиц специальной техники, в том числе двести тридцать восемь в Уфе.

В остальных городах и районах республики мусор будет вывозиться каждый день, а в населенных пунктах – раз в три дня. 

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