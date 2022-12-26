В Башкирии стало больше мусороуборочной техники

В Башкирии увеличилось количество мусороуборочной техники. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

По словам министра, в этом году количество техники выросло на 18 единиц по сравнению с прошлым годом. Всего для вывоза ТКО в Новый год задействуют пятьсот двенадцать единиц специальной техники, в том числе двести тридцать восемь в Уфе.