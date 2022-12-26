В Уфе вечером зафиксировали 9-бальные пробки

Движение автомобилей было затруднено как северной, так и в южной части Уфы. Серьезные пробки образовались на улицах Пугачева-Заки Валиди, Менделеева, Бакалинской, Караидельской, Колгуевской, Степана Кувыкина, Цюрупы, Кирова, Революционной, Кирова, Зорге, имени Города Галле, 50 лет СССР, Шафиева, Российской, Шота Руставели и Маршала Жукова.

Сильная загруженность также была на выезде из Черниковки по проспекту Октября, на Уфимском шоссе, улицах Седова, Трамвайной и Сельской Богородской. В 19:00 уровень заторов в Уфе снизится только на один балл.