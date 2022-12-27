ППМИ-2023: в Башкирии сельчане хотят заменить окна в доме культуры

Концерт в шубах и куртках. Артистам и зрителям Елбулактамакского сельского дома культуры Бижбулякского района приходится выступать и посещать мероприятия в верхней одежде. В помещениях холодно.

Причина в старых окнах, которые не меняли со дня открытия СДК в конце 70-х годов прошлого века. Продувают. Помимо концертов, здесь также работают и детские кружки, библиотека, проводятся сходы граждан. На одном из них в прошлом году решили поучаствовать в программе поддержки местных инициатив, проголосовали, но победить в конкурсе тогда не получилось. Не хватило несколько баллов. Но сельчане не опустили руки и решили подать заявку ещё раз.

Я здесь проработала 43 года. Как закончила библиотечный техникум, так и пришла сюда. Сейчас вместо меня здесь работает моя сноха. И всю жизнь здесь было холодно, потому что дуло из окон. И сейчас мы очень надеемся, что по программе ППМИ эти окна поменяют на пластиковые. Нафиса Галеева, жительница с. Елбулактамак

Как и в прошлом году, население практически единогласно поддержала инициативу замены всех окон в клубе на пластиковые. Опрос проводился как на сходе граждан, так и на дому. Приезжали к маломобильным и пожилым людям. По условиям конкурса, сельчане сами должны собрать определенную сумму от сметы, привлечь спонсоров и местную администрацию. В случае победы, недостающую долю денег перечислит республиканский бюджет. На этот раз елбулактамакцы верят в успех и готовы провести праздничный концерт в честь обновления клуба.