В Башкирии налоговики, сотрудники ГИБДД и приставы проводят совместные рейды

Налоговики вместе с судебными приставами и
сотрудниками ГИБДД проводят рейды на дорогах Уфы и региона. Выявляют должников
по налогам и штрафам среди владельцев транспортных средств. На этот раз
проверили порядка 70 автомобилей. Среди них, конечно же, нашлись неплательщики.
Так, обладателю Mitsubishi пришлось расстаться с
автомобилем за задолженность в размере 120 тысяч рублей. Машину эвакуировали на
стоянку. Если в ближайшее время владелец не погасит долг, транспортное средство
выставят на торги в счет погашения.
1
декабря 2022 года для физических лиц истек срок погашения имущественных
налогов. Со 2 числа граждане, не уплатившие налоги, считаются должниками, а их
налоговое бремя начинает ежедневно расти за счет начисления пеней. Узнать о
наличии или отсутствии задолженностей можно с помощью интерактивных сервисов:
личный кабинет физического лица, Уплата налогов и пошлин на сайте ИФНС России,
мобильного приложения «Налоги ФЛ», через портал госуслуг, либо в ближайшем офисе МФЦ.Алсу Маманова, старший государственный налоговый инспектор межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №4 по Республике Башкортостан
Совместные рейды – один из наиболее действенных
способов борьбы с должниками по налогам. В 2022 году проведено 98 проверок, во
время которых взыскали 148 млн. рублей. Во избежание неприятных ситуаций на
дороге лучше заплатить налоги и штрафы вовремя и встретить Новый год без
долгов, говорят инспекторы.
Проводится
работа по выявлению и привлечению злостных неплательщиков к установленной
законом ответственности. Госавтоинспекция столицы обращается к гражданам с
просьбой своевременно уплачивать административные штрафы, информацию о которых
можно получить на сайте госуслуг через личный кабинет, а также на сайте ГИБДД.Кристина Новикова, старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г.Уфе