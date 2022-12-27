В Башкирии налоговики, сотрудники ГИБДД и приставы проводят совместные рейды

Налоговики вместе с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД проводят рейды на дорогах Уфы и региона. Выявляют должников по налогам и штрафам среди владельцев транспортных средств. На этот раз проверили порядка 70 автомобилей. Среди них, конечно же, нашлись неплательщики.

Так, обладателю Mitsubishi пришлось расстаться с автомобилем за задолженность в размере 120 тысяч рублей. Машину эвакуировали на стоянку. Если в ближайшее время владелец не погасит долг, транспортное средство выставят на торги в счет погашения.

1 декабря 2022 года для физических лиц истек срок погашения имущественных налогов. Со 2 числа граждане, не уплатившие налоги, считаются должниками, а их налоговое бремя начинает ежедневно расти за счет начисления пеней. Узнать о наличии или отсутствии задолженностей можно с помощью интерактивных сервисов: личный кабинет физического лица, Уплата налогов и пошлин на сайте ИФНС России, мобильного приложения «Налоги ФЛ», через портал госуслуг, либо в ближайшем офисе МФЦ. Алсу Маманова, старший государственный налоговый инспектор межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №4 по Республике Башкортостан

Совместные рейды – один из наиболее действенных способов борьбы с должниками по налогам. В 2022 году проведено 98 проверок, во время которых взыскали 148 млн. рублей. Во избежание неприятных ситуаций на дороге лучше заплатить налоги и штрафы вовремя и встретить Новый год без долгов, говорят инспекторы.