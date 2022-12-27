В Уфе осудили бывшую управляющую банком за хищение в особо крупных размерах

В Уфе осудили бывшую управляющую филиала банка "Открытие". Женщина обвиняется в мошенничестве, растрате и присвоении денежных средств.

Вместе со своей подчиненной уфимка украла из кассы банка почти 48 млн рублей. Судом ей назначено 5,6 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать аналогичные должности сроком на 3 года.