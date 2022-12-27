В Башкирии в новогодние праздники введут противопожарный режим

В Башкирии в новогодние праздники введут особый противопожарный режим. Предложение внес на оперативном совещании в правительстве республики председатель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

Чиновник отметил, что данная мера позволит сократить количество пожаров. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею и привел в пример главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова, который три года назад, ночью, пошел в неблагополучную семью и забрал детей, потому что могла случиться беда.