В Уфе прошел показ фильма «Буран ФМ»

За короткое время сделали этот фильм. Я своим руководителям очень благодарна, потому что предоставляли камеру и время монтажа. И главную задачу мы выполнили, как фильма этого телевизионного.

Франгиза Ильбакова, режиссер телеспектакля «Буран ФМ»