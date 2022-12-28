В Уфе прошел показ фильма «Буран ФМ»

«Буран ФМ» на больших экранах кинотеатра. Фильм снят на основе одноименного спектакля, премьера которого состоялась летом этого года в деревни Кусимово Абзелиловского района.
Телеспектакль об одном дне из жизни молодой семьи, о любви и созидательной силе радио. Фильм с музыкальными вставками длится 50 минут.
Воплотить в жизнь телеверсию спектакля решилась режиссер Франгиза Ильбакова с командой профессионалов. Сыграли редакторы, ведущие программ, режиссеры, сотрудники отдела рекламы и продвижения отдела писем радио «Юлдаш». В главных ролях ведущие проекта «Теге өсәү». По телеканалу БСТ фильм покажут 3 января.