В Уфе прошел показ фильма «Буран ФМ»

«Буран ФМ» на больших экранах кинотеатра. Фильм снят на основе одноименного спектакля, премьера которого состоялась летом этого года в деревни Кусимово Абзелиловского района.

Телеспектакль об одном дне из жизни молодой семьи, о любви и созидательной силе радио. Фильм с музыкальными вставками длится 50 минут.

Мы вот целыми днями сидим в студии, говорим целыми днями, эфиры проводим, передачи делаем и даже не знаем, как влияем на жизнь людей. С точки зрения слушателей, я хотел показать эту роль.

Айбулат Сисанбаев, автор сценария, ведущий радио «Юлдаш»

Воплотить в жизнь телеверсию спектакля решилась режиссер Франгиза Ильбакова с командой профессионалов. Сыграли редакторы, ведущие программ, режиссеры, сотрудники отдела рекламы и продвижения отдела писем радио «Юлдаш». В главных ролях ведущие проекта «Теге өсәү». По телеканалу БСТ фильм покажут 3 января.

За короткое время сделали этот фильм. Я своим руководителям очень благодарна, потому что предоставляли камеру и время монтажа. И главную задачу мы выполнили, как фильма этого телевизионного.

Франгиза Ильбакова, режиссер телеспектакля «Буран ФМ»
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