Стало известно, как будет работать почта в Башкирии в новогодние праздники

В Башкирии почтовые отделения изменят график работы в предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщили в УФПС региона.

31 декабря рабочие день всех отделений республики сократится на час. 1, 2, и 7 января станут выходными для всех отделений. В эти дни почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы.

Отмечается, что пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с отделением Пенсионного фонда России в Башкирии. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.