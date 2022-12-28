В Уфе спасатели поздравили маленьких пациентов через окно

Спасли новогоднее настроение. Сотрудники Управления гражданской защиты по-волшебному поздравили маленьких пациентов через окно. Уфимские спасатели не только спасают жизнь, но и привносят в нее немного радости. В честь профессионального праздника сотрудники УГЗ предложили нашему журналисту на себе прочувствовать сложность их работы.

Падать невысоко, говорят спасатели. А мы в свою очередь постараемся не упасть в грязь лицом. Сотрудники УГЗ решили, что все девушки любят сюрпризы. Мой ждал меня на высоте десяти метров. Самое сложное за меня уже сделали – протянули канатную дорогу. Остаётся шагнуть вперёд.

Обычно, когда используют подобную переправу, под ногами не сугробы, а вода. Это заменяет спасателям мост на затопленных территориях и страхует, когда идти приходится вброд. Местность для сотрудников УГЗ до боли знакомая. Пару раз за зиму приезжают не ради тренировок.

А мы двигаемся дальше. Спускаемся к пострадавшему на глубину оврага. Зимой это даётся не так легко. Снег скатывается вниз и легко последовать кубарем за ним. Но с поддержкой нашего опытного напарника мы благополучно добираемся до пострадавшего... которым оказывается наш оператор. Азамат наверх попадёт уже на носилках. Стокилограммового мужчину спасатели будут поднимать вручную. Сопровождать доверили корреспонденту.

Контролировать приходится и сами носилки, которые то и дело упираются, и безопасность пострадавшего. Когда снежное покрытие заканчивается, каменистые стенки начинают осыпаться. Но всё-таки спасать людей должны профессионалы. Вытаскивать Азамата приходится уже сотрудникам УГЗ. Азамат пообещал подумать, готов ли он и дальше выезжать на съемки.

Бывает, что жизнь человека может зависеть не только от спасателей, но и от обычных людей. Как раз в этой местности 11-летний мальчик едва не лишился жизни из-за страха его друзей. Школьник во время прогулки сорвался вниз.