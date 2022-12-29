Анна Попова исполнила новогоднюю мечту девочки из Башкирии

Главный санитарный врач страны приняла участие во всероссийской акции «Елка желаний» и сорвала два шара. В одном из них оказалось письмо от Вероники Сиротиной из Мелеуза.

Девочка попросила об умной аудиоколонке. В итоге подарок от Анны Поповой доставили сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора. Они переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме того, руководитель федерального ведомства поздравила маленькую жительницу Мелеуза с наступающим новым годом по видеосвязи.