В Уфе прошла благотворительная ёлка для особенных детей

Новогодний спектакль и сладкие подарки получили 550 мальчиков и девочек с ограниченными возможностями здоровья. Праздник организовало Управление образования города. Финансовую помощь оказали уфимские предприниматели. Так они надеются привлечь внимание и других неравнодушных спонсоров в будущем году.

Сладости добавили в жизни 550 особенных ребят из Уфы. И дело не только в конфетах. Арсен Хаматьянов уже запланировал поделиться подарком с родными.

Подарок маме готовит и маленькая Аделя. Для детей организовали мастер-класс по изготовлению поделок. Второклассница научилась собирать бумажных кроликов – символ 2023 года.

Самый главный подарок – внимание. И это не просто оборот речи. Общение, правда, помогает особенным детям почувствовать себя особенными в хорошем смысле.