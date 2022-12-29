В Уфе прошла благотворительная ёлка для особенных детей

Новогодний спектакль и сладкие подарки получили 550 мальчиков и девочек с ограниченными возможностями здоровья. Праздник организовало Управление образования города. Финансовую помощь оказали уфимские предприниматели. Так они надеются привлечь внимание и других неравнодушных спонсоров в будущем году.
Сладости добавили в жизни 550 особенных ребят из Уфы. И дело не только в конфетах. Арсен Хаматьянов уже запланировал поделиться подарком с родными.
Подарок маме готовит и маленькая Аделя. Для детей организовали мастер-класс по изготовлению поделок. Второклассница научилась собирать бумажных кроликов – символ 2023 года.
Самый главный подарок – внимание. И это не просто оборот речи. Общение, правда, помогает особенным детям почувствовать себя особенными в хорошем смысле.
Праздник удалось организовать благодаря спонсорам. Деньги на подарки – от уфимских предпринимателей. Сбор детей организовало Управление образования города. Это ученики вторых, третьих и четвертых классов с ограниченными возможностями здоровья.