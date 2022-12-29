В России снова появилась возможность скачать Windows с официального сайта

На сайте Microsoft вновь появилась возможность скачивать операционную систему Windows. Однако сделать это можно только с использованием VPN-сервисов.

Установить можно версии некоторые версии операционной системы: Windows 11 22H2, Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7. Также доступна переустановка ОС и образ операционной системы для записи на DVD- или USB-носитель. Чтобы активировать, потребуется ключ.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что возвращение возможности скачать Windows с официального сайта облегчит жизнь пользователям ОС, а также предотвратит распространение вирусов.

«На многих пиратских ресурсах вирусы, поэтому их лучше не использовать. Особенно если пользователи покупали платные версии Windows и другое ПО. Гораздо удобнее и безопаснее, если есть возможность скачивать с оригинального ресурса», — отметил Кусков.