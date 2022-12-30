В одном из городов Башкирии появился музыкальный троллейбус

В Стерлитамаке на троллейбусном маршруте №6 появился музыкальный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Коллектив городского дворца культуры подготовил для пассажиров весёлую праздничную программу. Участниками концерта на колесах стали солистка народного фольклорного ансамбля «Юрактау» Айгуль Хамзина, руководитель образцового вокального ансамбля «Мечта» Лариса Фасхетдинова и народный эстрадный ансамбль чувашской песни «Тавах».

Вместе с пассажирами артисты пели новогодние песни, а на остановочных пунктах даже танцевали. Прокатился в праздничном троллейбусе и Дед Мороз. Он поздравил горожан с наступающим Новым годом и раздал сладкие подарки.