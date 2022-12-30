В Уфе прошла новогодняя елка для детей военнослужащих Росгвардии

Театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. В Уфимском отряде специального назначения имени Минигали Шаймуратова прошла новогодняя ёлка для детей военнослужащих Росгвардии.
В одном зале собрались порядка 400 человек. На сцене приглашенных развлекали сказочные персонажи и главные символы нового года. На праздник дети пришли с родителями.
Кстати, многие из присутствующих в зале принимали участие в СВО. В соображениях безопасности мы не показываем лиц участников новогодней елки.