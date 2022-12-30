Жители Уфы попали в предновогодние заторы

По состоянию на 14:00, серьезные затруднения в движении транспорта наблюдаются на таких улицах, как Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Менделеева, Бакалинской, Сочинской, Цюрупы, Революционной, Кирова, имени Города Галле, Рихарда Зорге, Кировоградской, Шафиева, Сельской Богородской, Южном проезде, местами на проспекте Октября, Юрия Гагарина, Маршала Жукова, Седова, Уфимском шоссе, Александра Невского.