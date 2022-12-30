Жители Уфы попали в предновогодние заторы

В Уфе 30 декабря горожане встали в 8-балльных пробках. На это указывают данные «Яндекс.Карт».
На нескольких улицах зафиксированы дорожно-транспортные происшествия. Также ситуацию на дорогах ухудшают погодные условия и предновогодняя суета.
По состоянию на 14:00, серьезные затруднения в движении транспорта наблюдаются на таких улицах, как Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Менделеева, Бакалинской, Сочинской, Цюрупы, Революционной, Кирова, имени Города Галле, Рихарда Зорге, Кировоградской, Шафиева, Сельской Богородской, Южном проезде, местами на проспекте Октября, Юрия Гагарина, Маршала Жукова, Седова, Уфимском шоссе, Александра Невского.