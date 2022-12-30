В Бирске Герой России Борис Дудко встретился со своими земляками

В канун Нового года майор-танкист приехал на малую Родину. Пообщаться с героем пришли школьники, юнармейцы, ветераны боевых действий и горожане. Вопросы были самого разного характера. Интересовались тем, каково это – вести в бой личный состав, какими качествами должен обладать офицер и есть ли хобби у героя.
Служить Родине – главная заповедь в семье. Пример отца и брата стал определяющим в выборе будущего Бориса Дудко. Об этом герой рассказал сегодня на встрече со своими земляками. Почти 200 жителей Бирска пришли, чтобы увидеть Бориса Дудко и поговорить с ним. И, конечно же, большая часть вопросов касалась военной службы и боевых действий. Каким должен быть настоящий командир? Ответ майора-танкиста прост: нужно всегда сохранять человеческое лицо, чтобы люди шли за тобой.
И это не просто слова из учебника, а личный опыт. Борис Дудко участвовал в боях с террористами в Сирии. С 24 февраля выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. Там он повел танковую роту в бой на укрепленный район противника. В итоге 20 танков, столько же БМП и 200 солдат ВСУ были уничтожены. Экипаж под командованием самого Дудко подбил 7 танков. Личный пример подчиненным, за который он и был представлен к высшей награде.
Вопросами героя, можно сказать, засыпали: о службе, учебе, школьники просили совета и интересовались, тяжело ли быть вдали от семьи. Борис Дудко отвечал лаконично и четко, а вместе с тем и скромно. Как и подобает офицеру. И для школьников он стал настоящим примером героя.
Пришли на встречу друзья, одноклассники, учителя Бориса Дудко. Но от них звучали не вопросы, а пожелания всего самого лучшего. В том числе и семейного счастья.
Новый год герой встретит в кругу семьи и близких. А после отпуска снова вернется в расположение своей части – нести службу Родине.