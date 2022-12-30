В Бирске Герой России Борис Дудко встретился со своими земляками

В канун Нового года майор-танкист приехал на малую Родину. Пообщаться с героем пришли школьники, юнармейцы, ветераны боевых действий и горожане. Вопросы были самого разного характера. Интересовались тем, каково это – вести в бой личный состав, какими качествами должен обладать офицер и есть ли хобби у героя.

Служить Родине – главная заповедь в семье. Пример отца и брата стал определяющим в выборе будущего Бориса Дудко. Об этом герой рассказал сегодня на встрече со своими земляками. Почти 200 жителей Бирска пришли, чтобы увидеть Бориса Дудко и поговорить с ним. И, конечно же, большая часть вопросов касалась военной службы и боевых действий. Каким должен быть настоящий командир? Ответ майора-танкиста прост: нужно всегда сохранять человеческое лицо, чтобы люди шли за тобой.

Боятся абсолютно все. Но руководитель не должен показывать этот страх, иначе за ним никто никогда не пойдет. Борис Дудко, Герой России

И это не просто слова из учебника, а личный опыт. Борис Дудко участвовал в боях с террористами в Сирии. С 24 февраля выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. Там он повел танковую роту в бой на укрепленный район противника. В итоге 20 танков, столько же БМП и 200 солдат ВСУ были уничтожены. Экипаж под командованием самого Дудко подбил 7 танков. Личный пример подчиненным, за который он и был представлен к высшей награде.

Вопросами героя, можно сказать, засыпали: о службе, учебе, школьники просили совета и интересовались, тяжело ли быть вдали от семьи. Борис Дудко отвечал лаконично и четко, а вместе с тем и скромно. Как и подобает офицеру. И для школьников он стал настоящим примером героя.

Я готов был еще пообщаться, хоть сколько вопросов задавайте – на все рад ответить. Знаю, что поддерживают республика, родной город, близкие, ветераны. Борис Дудко, Герой России

Пришли на встречу друзья, одноклассники, учителя Бориса Дудко. Но от них звучали не вопросы, а пожелания всего самого лучшего. В том числе и семейного счастья.