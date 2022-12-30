Андрей Назаров наградил сотрудников МФЦ Башкирии

Премьер-министр республики Андрей Назаров наградил сотрудников МФЦ. Руководитель кабмина отметил эффективность работы и высокий профессионализм сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Премьер-министр подчеркнул, что уходящий год стал для сотрудников МФЦ годом достижения новых высот. В кратчайшие сроки была организована работа с нуждающимися гражданами из Донецкой, Луганской народных республик и Украины. Выстроена работа с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Развернута консультационная поддержка представителям бизнеса.

Мы живем в одной из самых больших республик РФ, и наша с вами задача – сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей. Это невозможно без вашей качественной работы.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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