Андрей Назаров наградил сотрудников МФЦ Башкирии

Премьер-министр подчеркнул, что уходящий год стал для сотрудников МФЦ годом достижения новых высот. В кратчайшие сроки была организована работа с нуждающимися гражданами из Донецкой, Луганской народных республик и Украины. Выстроена работа с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Развернута консультационная поддержка представителям бизнеса.