Внесены изменения в праздничный график работы медучреждений Уфы

- аптека №1 ул. Заки Валиди, 58 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №6 ул. Цюрупы, 93 (с 10.00 до 21.00);

- аптека № 59 ул. Ферина, 3 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №67 ул. Российская, 15 (с 10.00 до 21.00);

- аптека № 104 ул. Первомайская, 39 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №143 ул. Кольцевая, 180 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №161 ул. Ахметова, 273 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №176 ул. Гвардейская, 40/1(мкр.Шакша) (с 10.00 до 21.00);

- аптека №207 пр. Октября, 132 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №269 ул. М. Рыльского, 14 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №292 ул. Черниковская, 42 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №293 ул. Борисоглебская, 1 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №308 ул. 50 лет СССР, 8 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №314 ул. 50 лет СССР, 43 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №334 пр. Октября, 178 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №358 ул. Батырская, 8 (с 10.00 до 20.00);

- аптека №380 ул. Баязита Бикбая, 32 (с 10.00 до 21.00);

- аптека №397 ул. Дагестанская, 14 (с 10.00 до 20.00).