Внесены изменения в праздничный график работы медучреждений Уфы

В администрации Уфы сообщают, что в график работы медицинских учреждений города на новогодних праздниках внесены изменения. Расписание меняется почти для всех объектов, кроме травмпунктов – они будут работать в обычном режиме.
Поликлиники 31 декабря будут работать с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00. Первого и восьмого января поликлиники будут принимать пациентов по графику воскресенья. Вызовы будут осуществляться до 17:00. В остальные дни амбулаторно-поликлинические подразделения будут работать по графику праздничного дня, то есть с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00.
Вакцинацию от коронавируса можно будет пройти в поликлиниках 31 декабря, а также со 2 по 7 января в период с 8:00 до 17:00.
Профмедосмотры и диспансеризация будут организованы 2-6 января. Контакт-центр Министерства здравоохранения РБ (122) будет работать с 4 по 7 января с 8:00 до 16:00, а также 8 января с 8:00 до 14:00.
Круглосуточно все праздники будут работать стоматологические поликлиники:
- №2, пр. Октября, 105/3;
- детская №7, ул. Блюхера, 25/1;
- хозрасчетная, ул. Жукова, 4/1.
Аптеки и аптечные пункты Уфы 31 декабря будут работать по режиму выходного дня (субботы), сокращенного на 1 час. А с 1 по 8 января - в следующем режиме:
- аптека №1 ул. Заки Валиди, 58 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №6 ул. Цюрупы, 93 (с 10.00 до 21.00);
- аптека № 59 ул. Ферина, 3 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №67 ул. Российская, 15 (с 10.00 до 21.00);
- аптека № 104 ул. Первомайская, 39 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №143 ул. Кольцевая, 180 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №161 ул. Ахметова, 273 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №176 ул. Гвардейская, 40/1(мкр.Шакша) (с 10.00 до 21.00);
- аптека №207 пр. Октября, 132 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №269 ул. М. Рыльского, 14 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №292 ул. Черниковская, 42 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №293 ул. Борисоглебская, 1 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №308 ул. 50 лет СССР, 8 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №314 ул. 50 лет СССР, 43 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №334 пр. Октября, 178 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №358 ул. Батырская, 8 (с 10.00 до 20.00);
- аптека №380 ул. Баязита Бикбая, 32 (с 10.00 до 21.00);
- аптека №397 ул. Дагестанская, 14 (с 10.00 до 20.00).