Председатель Госсобрания Башкирии подарил двоим детям коньки и телевизоры

В Башкирии продолжается новогодняя акция «Елка желаний». Участие в ней принял на днях и Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Он поздравил нескольких детей, передав им желанные подарки. Так, 15-летний Ридан уже давно мечтал о коньках. Ридан – ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Константин Толкачев передал ему, а также его брату Ринату и сестре Радмилле коньки, настольную игру и сладости.

Артем Дунаев – пятилетний мальчик из Янаула – мечтал о телевизоре. О таком же подарке грезили пятилетняя девочка Камила Галимьянова с ограниченными возможностями здоровья и ее сестра. Семьям были переданы телевизоры, а также сладости и настольные игры.