В Башкирии в течение двух лет планируют капитально отремонтировать 140 школ

В Башкирии в течение двух лет запланировали провести капитальный ремонт в 140 школах. Общая сумма, которая будет вложена в работы, составит 7,9 миллиардов рублей.

В Башкирии за два года ремонт должен быть проведен в 140 школах. Общий объем финансирования — 7,9 млрд рублей, из них 6,6 млрд рублей — федеральные средства. Важно не только своевременно завершить работы и обеспечить кассовое освоение средств. Ключевая задача — создать удобное, современное образовательное пространство, мотивирующее учащихся на успехи в учебе. Для минимизации рисков при организации капитального ремонта и поставок оборудования необходимо грамотно организовать закупки, обеспечить мониторинг готовности объектов и своевременную приемку результатов.

Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» стартовала в 2022 году. Завершится она только в 2026 году. В Башкирии в 2022 году начались работы в 80 школах, причем в 63 из них капремонт уже завершен. В остальных объектах, в которых уже идут работы, капремонт рассчитан на два года, то есть завершится он в будущем году.