В Башкирии в течение двух лет планируют капитально отремонтировать 140 школ

В Башкирии в течение двух лет запланировали провести капитальный ремонт в 140 школах. Общая сумма, которая будет вложена в работы, составит 7,9 миллиардов рублей.
По словам Премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, вопрос капитального ремонта школ лично контролирует Президент РФ Владимир Путин. В целом по стране будет выполнен капремонт примерно в 3000 школ.
Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» стартовала в 2022 году. Завершится она только в 2026 году. В Башкирии в 2022 году начались работы в 80 школах, причем в 63 из них капремонт уже завершен. В остальных объектах, в которых уже идут работы, капремонт рассчитан на два года, то есть завершится он в будущем году.