В Башкирии в первый день нового года может похолодать местами до -25 градусов

По данным Башгидрометцентра, первого января ночью пройдет небольшой снег, днем он продолжится. Ветер будет умеренным. Ночью температура воздуха составит от -12 до 17 градусов, при прояснениях возможно понижение до -20, -25 градусов. Днем прогнозируют от -5 до -15 градусов.

Во второй день января ожидается снег, переходящий в мокрый снег. Причем местами по региону будут наблюдаться сильные осадки. На дорогах ситуация тоже ухудшится, обещают гололедицу, снежные заносы, гололед. Днем температура воздуха в республике составит 0, -5 градусов, ночью похолодает до -5, -10 градусов, а в восточной части – до -15 градусов.