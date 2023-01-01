В Башкирии в новогоднюю ночь родились 14 детей

Новая жизнь под бой курантов. В новогоднюю ночь в республике родились 14 детей – 8 мальчиков и 6 девочек. Первого «зайчонка», как их ласково называют акушеры, они приняли через 40 минут после полуночи.

Для Айгуль Биковой это вторые роды, поэтому волнение было уже не таким сильным, как в первый раз. Приехала в Республиканский клинический перинатальный центр из Нефтекамска в преддверии Нового года. По срокам должна была родить ещё в 2022-м, но дочка решила появиться на свет чуть позже.

Срок ставили 31 декабря. Я хотела родить в 23 году. Сегодня в 00:40 под залпы новогоднего салюта появилась наша дочь. Айгуль Бикова

А для соседки по палате Гузель Арслановой ее ребёнок стал первенцем. Девочка родилась в последний день прошлого года. Молодая мама говорит, что это лучший новогодний подарок в ее жизни.

Это невероятно чувство, особенно когда она впервые выкрикивает свой голос. Рекой льются слёзы, и это настоящий праздник. Не знаю, каково будет ребенку отмечать день рождения, когда у всех праздник, но интересно. Гузель Арсланова

Копанию роженицам в новогоднюю ночь составляли акушерки и медсёстры Республиканского перинатального центра. Нашли время не только принять роды, но и поздравить своих пациентов с Новым годом.

Ночь прошла относительно спокойно, без происшествий. Поэтому мы очень рады, что малыши, которые сегодня появились на свет, здоровы, и мамочки все счастливы. Ирина Фаткуллина, заместитель главного врача Республиканского клинического перинатального центра