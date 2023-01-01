В Башкирии в новогоднюю ночь родились 14 детей

Новая жизнь под бой курантов. В новогоднюю ночь в республике родились 14 детей – 8 мальчиков и 6 девочек. Первого «зайчонка», как их ласково называют акушеры, они приняли через 40 минут после полуночи.
Для Айгуль Биковой это вторые роды, поэтому волнение было уже не таким сильным, как в первый раз. Приехала в Республиканский клинический перинатальный центр из Нефтекамска в преддверии Нового года. По срокам должна была родить ещё в 2022-м, но дочка решила появиться на свет чуть позже.
А для соседки по палате Гузель Арслановой ее ребёнок стал первенцем. Девочка родилась в последний день прошлого года. Молодая мама говорит, что это лучший новогодний подарок в ее жизни.
Копанию роженицам в новогоднюю ночь составляли акушерки и медсёстры Республиканского перинатального центра. Нашли время не только принять роды, но и поздравить своих пациентов с Новым годом.
В новогоднюю ночь акушерам РКПЦ не спалось. После боя курантов здесь появились на свет 4 ребенка, 2 мальчика и 2 девочки. Они дали старт новому отсчёту. В прошлом году в этом здании родились более 11 тысяч детей.