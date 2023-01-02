В Башкирии можно будет увидеть соединение Марса с Луной

Как сообщает пресс-служба Уфимского планетария, светила будут видны в созвездии Тельца с наступлением темноты. Марс и Луна будут видны на протяжении всей ночи. Они скроются за горизонтом лишь в 07:30 по местному времени. Наиболее близко друг к другу оба небесных тела будут в 00:50.