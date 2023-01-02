В Башкирии можно будет увидеть соединение Марса с Луной

В ночь с 3 на 4 января жители Башкирии смогут увидеть увлекательное астрономическое явление – соединение Марса и Луны.
Как сообщает пресс-служба Уфимского планетария, светила будут видны в созвездии Тельца с наступлением темноты. Марс и Луна будут видны на протяжении всей ночи. Они скроются за горизонтом лишь в 07:30 по местному времени. Наиболее близко друг к другу оба небесных тела будут в 00:50.
Над Марсом и Луной в ночь с 3 на 4 января будут видны Плеяды – одно из самых ярких и красивых звездных накоплений. Невооруженным глазом можно увидеть 6-7 ярких звезд, а в бинокли или телескопы видно десятки или сотни. Они образовались из одного молекулярного облака и имеют одинаковый возраст.
Фото: Уфимский планетарий.