В Башкирии контакт-центр Минздрава начал работу 2 января

Сегодня, 2 января, начал свою работу в новом 2023 году контакт-центр министерства здравоохранения Башкирии.
Обработкой входящих вызовов занимаются 30 операторов. За первый понедельник 2023 года было принято более 3,5 тысяч обращений, записано на приём 1464 человек и оформлено 1346 вызовов на дом.
В новогодние праздничные дни со 2 по 6 января контакт-центр будет работать с 08:00 до 16:00, а 8 января — с 08:00 до 14:00.
При наличии плохого самочувствия не нужно записываться на прием, необходимо обратиться к дежурному врачу или вызвать врача на дом.