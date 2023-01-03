В Башкирии спортом занимаются более 2 млн человек

Кроме того, среди вузов с 2022 года проводится универсиада по летним и зимним видам спорта на Кубок Главы Башкирии. Особое внимание уделяется детям и людям с ограниченными возможностями здоровья. для которых действует 663 организации, включая 4 аккредитованные федерации.