В Башкирии спортом занимаются более 2 млн человек

В Башкирии более 2 млн человек систематически занимаются физкультурой и спортом. Такие данные приводит региональное министерство спорта.
Данный показатель составляет 54,3% населения республики. Башкирия занимает второе место по числу спортсооружений, уступая лишь Москве. Для занятий спортом в регионе доступно более 13 тысяч сооружений.
Ежегодно в Башкирии организуется свыше 15 тысяч тематических мероприятий, к примеру, «Декада спорта», «Лед надежды нашей», «Лыжня России», «Российский азимут», «Олимпийский день», «Кросс Нации» и другие.
Кроме того, среди вузов с 2022 года проводится универсиада по летним и зимним видам спорта на Кубок Главы Башкирии. Особое внимание уделяется детям и людям с ограниченными возможностями здоровья. для которых действует 663 организации, включая 4 аккредитованные федерации.
Важным стало и открытие Центра гимнастики имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.
С целью поддержки спортсменов и тренеров, добившихся высших достижений, с 2023 года будут выплачиваться пожизненные именные стипендии Радия Хабирова.
Башкирия в 2022 году также стала пилотным регионом для федеральной программы «Спортивная борьба - в школы», куда вовлечены 83 общеобразовательные организации и почти 9 тыс. учащихся. До 2024 года количество школ планируют увеличить до 200.