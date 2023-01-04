Глава Башкирии Радий Хабиров навестил семью бойца батальона им. Минигали Шаймуратова

Сегодня, четвертого января, в поселке Красноусольский Гафурийского района Башкирии Глава республики Радий Хабиров навестил семью бойца батальона им. Минигали Шаймуратова с позывным «Тор».

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров навестил семью бойца батальона им. Минигали Шаймуратова

Офицер является ветераном боевых действий. В декабре 2022 года за проявленные во время СВО героизм и мужество он был награждён орденом генерала Шаймуратова. Вместе с женой они воспитывают троих детей.

В ходе общения Радий Хабиров поделился, что встретился с личным составом батальона им. Минигали Шаймуратова перед новогодними праздниками.

Когда я был в расположении бойцов, то разговаривал с военнослужащим с позывным «Тор». Он рассказал, что родом из Гафурийского района, где проживает его семья. Я пообещал навестить вас и передать привет от героя. Все ребята воюют достойно. Мы, конечно, переживаем за них.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Руководитель региона также поинтересовался, какую помощь получает семья, нужна ли дополнительная поддержка. Супруга бойца рассказала, что они окружены заботой и вниманием.

Радий Хабиров поздравил семью военнослужащего с Новым годом и передал подарки детям.

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