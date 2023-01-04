Глава Башкирии Радий Хабиров навестил семью бойца батальона им. Минигали Шаймуратова

Когда я был в расположении бойцов, то разговаривал с военнослужащим с позывным «Тор». Он рассказал, что родом из Гафурийского района, где проживает его семья. Я пообещал навестить вас и передать привет от героя. Все ребята воюют достойно. Мы, конечно, переживаем за них.

Радий Хабиров, Глава Башкирии