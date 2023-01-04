Глава Башкирии Радий Хабиров навестил семью бойца батальона им. Минигали Шаймуратова

Сегодня, четвертого января, в поселке Красноусольский Гафурийского района Башкирии Глава республики Радий Хабиров навестил семью бойца батальона им. Минигали Шаймуратова с позывным «Тор».
Офицер является ветераном боевых действий. В декабре 2022 года за проявленные во время СВО героизм и мужество он был награждён орденом генерала Шаймуратова. Вместе с женой они воспитывают троих детей.
В ходе общения Радий Хабиров поделился, что встретился с личным составом батальона им. Минигали Шаймуратова перед новогодними праздниками.
Руководитель региона также поинтересовался, какую помощь получает семья, нужна ли дополнительная поддержка. Супруга бойца рассказала, что они окружены заботой и вниманием.
Радий Хабиров поздравил семью военнослужащего с Новым годом и передал подарки детям.