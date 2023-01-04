В Уфе спасатели проводят рейды по несанкционированным горкам

С открытия сезона зимних развлечений в Уфе четыре ребенка получили травмы, катаясь на несанкционированных горках. Несчастные случаи произошли в Кировском и Орджоникидзевском районах столицы. Уфимские спасатели проводят ежедневные профилактические рейды по опасным участкам.

Одно из мест, которое облюбовали экстремалы, – парк неподалеку от перинатального центра. Кататься сюда приходят жители близлежащих домов. Один из пострадавших был госпитализирован отсюда – на плюшке ребенок въехал в дерево. Запрещающие знаки установлены в нескольких местах.

При этом стихийные горки образуются даже рядом с официальными. Например, на площадке перед Конгресс- холлом. Родители и дети не хотят стоять в очереди и катаются на склонах. Особо смелые идут к самой высокой несанкционированной горке, она расположена за зданием. И здесь также установлен запрещающий аншлаг. Как отметили, сотрудники УГЗ, стихийных горок в Уфе много из-за особенностей рельефа города.