В Уфе во время празднования Рождества перекроют несколько улиц

В частности, перекрыты будут: ул. Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина); ул. Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева); местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина; ул. Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова); ул. Амурская и Крестьянская вдоль кафедрального собора Рождества Богородицы.