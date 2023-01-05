В Уфе во время празднования Рождества перекроют несколько улиц

В башкирской столице во время празднования Рождества перекроют несколько улиц. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Уфы.
В частности, перекрыты будут: ул. Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина); ул. Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева); местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина; ул. Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова); ул. Амурская и Крестьянская вдоль кафедрального собора Рождества Богородицы.
Ограничение движения будет действовать с 6 января с 19:00 до 8:00 7 января. Жителей и гостей Уфы просят отнестись к вводимым ограничениям с пониманием и планировать маршрут своего движения заранее.