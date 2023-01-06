В Салавате воспитатель детского сада организовала клуб народных кукол

В Салавате работает клуб народных кукол «Марьюшка». Его организовала местная кукольница Татьяна Хафизова – по профессии воспитатель в детском саду. Мастерица учит без ножниц и иголок делать тряпичные игрушки. Через рукоделие возрождает русский фольклор, знакомит с элементами традиционного костюма и куклами разных регионов России.

Оберег зайчик-на-пальчик. В старину такие куколки делали мамы для своих детей и давали им, когда уходили из дома. Делаются легко: без ножниц и иголок, из мягкой ткани. Нужна лишь нитка. Мастер-класс по изготовлению такой вещицы проводит местная кукольница Татьяна Хафизова в Салавате.

Почему кукла безликая? Потому что раньше было такое поверье, что злые духи могут прочитать ваше лицо и навредить именно вам тем самым. Поэтому эти куклы были оберегами. Татьяна Хафизова, кукольница, организатор клуба народных кукол «Марьюшка»

Не только обереговые, но и игровые и обрядовые. Каждая кукла имеет свое значение. К примеру, кукла-перевертыш трансформируется – превращается из одной поделки в другую. А все началось с того, что сыну Татьяны на уроке задали сделать куклу-многоручку. Так она начала изучать литературу по изготовлению тряпичных игрушек. Женщина работает в детском саду и там тоже ведет кружок. Её коллега Алсу Хужахметова с помощью этих кукол знакомит малышей с этнокультурными традициями и обычаями, историей возникновения народной игрушки, элементами традиционного костюма, обрядовыми праздниками народного календаря и куклами разных регионов России.

Эти мастер-классы проводятся для того, чтобы дети с маленьких лет знали, что у каждой нации есть свой народный национальный костюм. Татьяна Николаевна – очень творческий человек, и её мастер-классы проходят очень увлекательно, познавательно. Я с удовольствием хожу в её мастер-классы. И, например, я научилась делать такую куклу добрых вестей. Называется куколка-колокольчик. Алсу Хужахметова, воспитатель

Узнала об одноклассниках, заинтересовалась и решила прийти посмотреть, что как делается. Мне кажется, такие мастер-классы для того, чтобы новое поколение не забывало, какие были старые игрушки, старые куклы, и возвращалось к прошлому. Милана Асадуллина, участница мастер-класса

Возвращение к истокам. Старая шторка, кусочек от рубахи, часть гимнастерки – из таких лоскуточков сшивали небольшое одеяло. А потом заворачивали в нее деревянную ложку. И кукла готова. Татьяна Николаевна через рукоделие возрождает русский фольклор. Женщина поделилась интересными фактами. Оказывается, в старину в кукол играли не только девочки, но и мальчики. Примерно до 7-8 лет, пока ходили в одинаковых рубахах. А как только начинали носить порты, их игровые роли и сами игры строго начинали разделяться.

При мастерской работает выставка. В ней около ста экспонатов. Среди них Марьюшка – символ клуба народных кукол. С неё началась его история. Идея названия клуба «Марьюшка» пришла тогда, когда Татьяна Хафизова сделала куклу-перевёртыш «Четыре возраста женщины». В ней отражены этапы жизни – от девочки к бабушке. Марьюшка – маленькая девочка, Марья-искусница – красная девица, которая умела и шить, и вышивать, и ткать пояса. Маша – это мама. И бабушка Маня, которая также продолжала шить куклы для своих внучат.