В Уфе 7 января на уборку улиц от снега вышли более 250 единиц техники

В Уфе продолжается усиленная работа по уборке улиц от снега. Седьмого января на уборку городских территорий вышли 265 рабочих, 251 единица коммунальной техники, также дополнительно привлечено еще 82 единицы.

Фото №1 - В Уфе 7 января на уборку улиц от снега вышли более 250 единиц техники

По данным администрации города, ночью к уборке было привлечено 88 рабочих и 268 единиц коммунальной техники. Еще 171 единица – дополнительные.

За сутки коммунальными службами вывезено 24 074 кубометров снега, с улиц и дворов вывезено 7 082 кубометров мусора. Также за эти же сутки было использовано 599 тонн противогололедных материалов.

Фото: пресс-служба администрации Уфы 

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