В Уфе 7 января на уборку улиц от снега вышли более 250 единиц техники

В Уфе продолжается усиленная работа по уборке улиц от снега. Седьмого января на уборку городских территорий вышли 265 рабочих, 251 единица коммунальной техники, также дополнительно привлечено еще 82 единицы.

По данным администрации города, ночью к уборке было привлечено 88 рабочих и 268 единиц коммунальной техники. Еще 171 единица – дополнительные.

За сутки коммунальными службами вывезено 24 074 кубометров снега, с улиц и дворов вывезено 7 082 кубометров мусора. Также за эти же сутки было использовано 599 тонн противогололедных материалов.