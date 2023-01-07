За последние сутки в России выявили 3 303 новых случаев коронавируса

В России примерно с конца декабря прошлого года наблюдается активное снижение новых фактов заражения коронавирусом. На сегодня ежесуточный прирост не превышает 4 000 случаев в сутки.

Согласно федеральным данным, всего по стране за период пандемии выявили 21 823 855 фактов заражения Covid-19, в том числе за сутки – 3 303. Выписано по выздоровлению 21 241 865 пациентов, из них 4 463 – за сутки. Госпитализировано за последние сутки 695 человек.