В Башкирии представители малого и среднего бизнеса получили почти 3-миллионную поддержку

В Башкирии представители малого и среднего бизнеса в прошедшем 2022 году получили 2,8 миллиардов рублей в качестве финансовой поддержки. Об этом рассказали в Министерстве предпринимательства и туризма РБ.

Фото №1 - В Башкирии представители малого и среднего бизнеса получили почти 3-миллионную поддержку

Деньги были выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Программы поддержки малого и среднего бизнеса реализуют как федеральные, так и региональные институты развития. Региональные структуры, подведомственные министерству предпринимательства и туризма РБ, в 2022 году поддержали свыше 1200 таких субъектов. В прошлом году данными мерами поддержки воспользовались порядка 900 предпринимателей.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма РБ

Также сообщается, что одной из инициатив стало смягчение условий предоставления как микрозаймов, так и лизинга. Например, «Башкирской микрокредитной компанией» был увеличен срок до 3 лет. Уменьшили и минимальный порог по стоимости оборудования в лизинг.

В 2022 году льготными займами „Башкирской микрокредитной компании“ воспользовались около 900 получателей на сумму свыше 700 млн руб., в том числе 62 субъектам МСП предоставлены кредитные каникулы на сумму 68 млн руб. „РЛК РБ“ оказана поддержка 53 лизингополучателям на сумму более 500 млн рублей. Региональная гарантийная организация выдала более 190 поручительств на сумму 1,5 млрд руб., что позволило предпринимателям региона привлечь порядка 4,1 млрд руб. кредитных средств.

Министерство предпринимательства и туризма РБ
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