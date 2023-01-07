В Башкирии представители малого и среднего бизнеса получили почти 3-миллионную поддержку

В Башкирии представители малого и среднего бизнеса в прошедшем 2022 году получили 2,8 миллиардов рублей в качестве финансовой поддержки. Об этом рассказали в Министерстве предпринимательства и туризма РБ.
Деньги были выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Также сообщается, что одной из инициатив стало смягчение условий предоставления как микрозаймов, так и лизинга. Например, «Башкирской микрокредитной компанией» был увеличен срок до 3 лет. Уменьшили и минимальный порог по стоимости оборудования в лизинг.