Башкирия стала регионом-лидером по количеству участников всероссийского конкурса

В Министерстве финансов Башкирии сообщили, что республика был признана регионом-лидером по количеству участников федерального конкурса проектов предоставления бюджета для граждан.
В период с 2018 по 2022 годы Башкирия выставила 167 конкурсных проектов. За победу сражались в 2022 году 35 представителей региона.
Так, в номинации «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства» первое место заняло управление администрации Кармаскалинского района. В номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» одержало победу финансовое управление Гафурийского района. Группа авторов из Башкирии была признана победителем в номинации «Лучшим предложением по изменению бюджетного законодательства».
Мещегаровский, Зилаирский и Николо-Березовский сельсоветы Башкирии получили первые места на всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Таким образом они смогли привлечь по 18 миллионов в бюджеты муниципалитетов.