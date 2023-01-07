Башкирия стала регионом-лидером по количеству участников всероссийского конкурса

Так, в номинации «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства» первое место заняло управление администрации Кармаскалинского района. В номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» одержало победу финансовое управление Гафурийского района. Группа авторов из Башкирии была признана победителем в номинации «Лучшим предложением по изменению бюджетного законодательства».